Романенко Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1805
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T936-H?i=17&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HG-4?i=127&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно