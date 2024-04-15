Романенко Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1805

Жена: Романенко (Тимошенко) Аграфена (Агриппина) Григорьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T936-H?i=17&cc=4133834&cat=1013792 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HG-4?i=127&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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