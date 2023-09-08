Тизенгаузен (Богданова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1894
Рождение ребёнка
26.12.1895
Сын: Тизенгаузен Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
13.10.1897
Дочь: Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
01.10.1898
Сын: Тизенгаузен Орест Сергеевич
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
С.-Петербург
Рождение ребёнка
17.12.1899
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
17.05.1902
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Рождение ребёнка
23.08.1905
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович
Царское Село
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1962
Paris, Île-de-France France