Тизенгаузен (Богданова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тизенгаузен (Богданова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1894

Муж: Тизенгаузен Сергей Орестович

Рождение ребёнка
26.12.1895

Сын: Тизенгаузен Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.1897

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Рождение ребёнка
01.10.1898

Сын: Тизенгаузен Орест Сергеевич

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

С.-Петербург
Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.05.1902

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.08.1905

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Тизенгаузен Сергей Орестович

Царское Село
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1962
Paris, Île-de-France France
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