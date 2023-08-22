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Бологовский Яков Дмитриевич

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Место рождения

Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.11.1863

Дата смерти

20.11.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Енисейская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1905

Жена: Бологовская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Бологовский Дмитрий Яковчевич

Мать ребёнка: Бологовская Наталья Петровна

Рига, Rīga
Смерть
20.11.1913
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