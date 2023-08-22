Бологовский Яков Дмитриевич
Место рожденияЕнисейская губерния, Российская империя
Дата рождения14.11.1863
Дата смерти20.11.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Енисейская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1905
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Бологовский Дмитрий Яковчевич
Мать ребёнка: Бологовская Наталья Петровна
Рига, Rīga
Смерть
20.11.1913