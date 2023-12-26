Чагдурова (Чойдонова) Наталья Дамбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чагдурова (Чойдонова) Наталья Дамбаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1960

Отец: не указан

Мать: Чойдонова Долгор Дамбаевна

Рождение ребёнка
10.06.1979

Сын: Чагдуров Баир Владимирович

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Чагдурова Сэсэг Владимировна

Отец ребёнка: Чагдуров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чагдуров Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Чагдуров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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