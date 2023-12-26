Чагдурова (Чойдонова) Наталья Дамбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.06.1979
Сын: Чагдуров Баир Владимирович
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Чагдурова Сэсэг Владимировна
Отец ребёнка: Чагдуров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чагдуров Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Чагдуров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан