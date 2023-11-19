Никонова (Татаровская) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконова (Татаровская) Светлана

Никонова (Татаровская) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Татаровская Валентина

Рождение ребёнка
17.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Никонов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close