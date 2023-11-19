Никонова (Татаровская) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: Татаровская Валентина
Рождение ребёнка
17.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Никонов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Алексей