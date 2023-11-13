Кочнева Агрипина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1879
Дочь: Кочнева Гликерия Исааковна
Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич
Рождение ребёнка
14.06.1880
Дочь: Кочнева Акилина Исааковна
Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1882
Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1883
Сын: Кочнев Дионисий Исаакович
Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич
Рождение ребёнка
10.09.1886
Дочь: Грибова Марфа Исааковна
Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1889
Дочь: Анкудинова Неонила Исааковна
Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно