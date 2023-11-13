Кочнева Агрипина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева Агрипина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1879

Дочь: Кочнева Гликерия Исааковна

Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич

Рождение ребёнка
14.06.1880

Дочь: Кочнева Акилина Исааковна

Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич

Рождение ребёнка
18.07.1882

Сын: Кочнев Михаил Исаакович

Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич

Рождение ребёнка
05.10.1883

Сын: Кочнев Дионисий Исаакович

Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич

Рождение ребёнка
10.09.1886

Дочь: Грибова Марфа Исааковна

Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич

Рождение ребёнка
03.11.1889

Дочь: Анкудинова Неонила Исааковна

Отец ребёнка: Кочнев Исаак-Исай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Исаак-Исай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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