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Иванова Галина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1962

Отец: Ляпунов Никифор Иосифович

Мать: Ляпунова Матрёна Андриановна

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