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Иванова Галина Никифоровна
Иванова Галина Никифоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.1962
Пол
Женский
Отец
Ляпунов Никифор Иосифович
1911 г.р.
Мать
Ляпунова Матрёна Андриановна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1962
Отец:
Ляпунов Никифор Иосифович
Мать:
Ляпунова Матрёна Андриановна
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