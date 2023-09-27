Корецкий Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Основателем рода Корецких на Стародубовье являлся Петр Корецкий, пришедший в начале 18 века с правого берега Днепра.
Военная служба
1708
Поступив на службу к генеральному обозному Ивану Ломиковскому, в 1708 году он был назначен генеральным «арматным» (пушечным) есаулом во владении Ломиковского Рудне-Голубовке, находившейся на территори... Показать все
Бракосочетание
1710
Пётр Корецкий женился на Анастасии Гамалее - дочери полковника Михаила Миклашевского и вдове бунчукового товарища Андрея Гамалеи, погибших в 1706 г. в битве со шведами при Несвиже. Породнившись со зна... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Корецкий Александр Петрович
Мать ребёнка: Гамалея Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: Гамалея Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Ханенко Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Гамалея Анастасия Михайловна
Военная служба
1722
Гетман Иван Скоропадский назначил Корецкого наказным полковником, закрепив за ним крестьянское население сел Балыкина и Картушина. Кроме урядных сел, немало имений было у П.Корецкого и в личном владен... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно