Корецкий Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корецкий Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Основателем рода Корецких на Стародубовье являлся Петр Корецкий, пришедший в начале 18 века с правого берега Днепра.
Военная служба
1708
Поступив на службу к генеральному обозному Ивану Ломиковскому, в 1708 году он был назначен генеральным «арматным» (пушечным) есаулом во владении Ломиковского Рудне-Голубовке, находившейся на территори... Показать все
Бракосочетание
1710

Жена: Гамалея Анастасия Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Пётр Корецкий женился на Анастасии Гамалее - дочери полковника Михаила Миклашевского и вдове бунчукового товарища Андрея Гамалеи, погибших в 1706 г. в битве со шведами при Несвиже. Породнившись со зна... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Корецкий Александр Петрович

Мать ребёнка: Гамалея Анастасия Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Корецкий Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Гамалея Анастасия Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Ханенко Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Гамалея Анастасия Михайловна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
1722
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Гетман Иван Скоропадский назначил Корецкого наказным полковником, закрепив за ним крестьянское население сел Балыкина и Картушина. Кроме урядных сел, немало имений было у П.Корецкого и в личном владен... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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