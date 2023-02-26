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Мужской

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Не указан

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Не указана

Дети

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АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Сергей Данилов

Мать ребёнка: ?

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Елена Данилова

Мать ребёнка: ?

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: ?

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: ?

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
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