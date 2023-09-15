Селезнев Николай
Место рождения
Дата рождения19.12.1903
Дата смерти11.03.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903
Отец: Селезнев Василий
Мать: Селезнева Парасковья
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Юдникова Антонина
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
07.07.1938
Сын: Селезнев Александр
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
10.06.1946
Дочь: Шаманина Надежда
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Михаил
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Аркадий
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Виктор
Мать ребёнка: Селезнева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селезнева Анастасия
Смерть
11.03.1992
Похороны
Неизвестно
Горынское клабище