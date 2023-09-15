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Селезнев Николай

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Место рождения

Старая Белогузка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.12.1903

Дата смерти

11.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903

Отец: Селезнев Василий

Мать: Селезнева Парасковья

Старая Белогузка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Юдникова Антонина

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Старая Белогузка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1938

Сын: Селезнев Александр

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
10.06.1946

Дочь: Шаманина Надежда

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Михаил

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Аркадий

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Виктор

Мать ребёнка: Селезнева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Анастасия

Смерть
11.03.1992
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Горынское клабище
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