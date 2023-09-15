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Кряжевой Яков Андреевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1878 ст.

Отец: Кряжевой Андрей Иоакимович

Мать: Анна Терентьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
30.04.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Витебский мещанин Филипп Косьмин Комяческий (?) и крестьянина Андрея Иоакимова Кряжевого дочь девица Евдокия.
Смерть
Неизвестно
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