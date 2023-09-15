Кряжевой Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1878 ст.
Отец: Кряжевой Андрей Иоакимович
Мать: Анна Терентьевна
Крещение
30.04.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Витебский мещанин Филипп Косьмин Комяческий (?) и крестьянина Андрея Иоакимова Кряжевого дочь девица Евдокия.
Смерть
Неизвестно