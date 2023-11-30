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Модестов Дмитрий Александрович

Место рождения

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

?.11.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1930

Отец: Модестов Александр Ипатович

Мать: Модестова Калисфения Васильевна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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