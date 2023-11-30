Модестов Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения?.11.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1930
Рождение ребёнка
15.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно