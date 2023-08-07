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Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Между 1795 и 1800

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Степан Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Челышов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Челышов Иуда Степанович

Отец ребёнка: Челышов Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1779

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Челышов Степан Иванович

Бракосочетание
09.05.1780

Муж: Федот Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышов Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1795 и 1800
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