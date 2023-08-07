Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиМежду 1795 и 1800
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Степан Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Челышов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Челышов Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1779
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Челышов Степан Иванович
Бракосочетание
09.05.1780
Муж: Федот Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1795 и 1800