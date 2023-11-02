(Сыченко) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сыченко) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Сыченко Матвей Ионович

Мать: Сыченко Полина

Смерть
1989
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