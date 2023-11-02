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(Сыченко) Анна Матвеевна
(Сыченко) Анна Матвеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1989
Пол
Женский
Отец
Сыченко Матвей Ионович
Около 1895 г.р.
Мать
Сыченко Полина
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Сыченко Матвей Ионович
Мать:
Сыченко Полина
Смерть
1989
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