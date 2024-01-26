Казакова (Ларина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова (Ларина) Евдокия

Казакова (Ларина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казакова) Ольга

Отец ребёнка: Казаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Николай

Отец ребёнка: Казаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Борис

Отец ребёнка: Казаков Иван

Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Казаков Василий

Отец ребёнка: Казаков Иван

Смерть
1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.