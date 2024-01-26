Казакова (Ларина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казакова) Ольга
Отец ребёнка: Казаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Николай
Отец ребёнка: Казаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Борис
Отец ребёнка: Казаков Иван
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Казаков Василий
Отец ребёнка: Казаков Иван
Смерть
1966