Меркушев Ефим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушев Ефим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Меркушев Пётр Петрович

Мать: не указана

Смерть
После 1763
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