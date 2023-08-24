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Плысенко Григорий Николаевич
Плысенко Григорий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Плысенко Николай Григорьевич
1946 г.р.
Мать
Плысенко- Ярошева (Туфатулина) Елена Хамитовна
Дети
Не указаны
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ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1987
Отец:
Плысенко Николай Григорьевич
Мать:
Плысенко- Ярошева Елена Хамитовна
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