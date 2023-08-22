Гуменная (Рандафил) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1926
Дочь: Тишинская Любовь Наумовна
Отец ребёнка: Гуменный Наум
Одесская обл Николаевский р-он .с Коротаево
Смерть
1982
Одесская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Одесская область