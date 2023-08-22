Гуменная (Рандафил) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуменная (Рандафил) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1926

Дочь: Тишинская Любовь Наумовна

Отец ребёнка: Гуменный Наум

Одесская обл Николаевский р-он .с Коротаево
Смерть
1982
Одесская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Одесская область
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