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Larsson Gustaf
Larsson Gustaf
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Место рождения
Söderköping, Sweden
Дата рождения
1795
Пол
Мужской
Отец
Larsson Lars
1749 г.р.
Мать
Andersdotter (Andersdotter) Anna
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Larsson Lars
Мать:
Andersdotter Anna
Söderköping, Sweden
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