Larsson Gustaf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Larsson Gustaf

Место рождения

Söderköping, Sweden

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Larsson Lars

Мать: Andersdotter Anna

Söderköping, Sweden
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