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Гаврилюк Анна Сергеевна
Гаврилюк Анна Сергеевна
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Место рождения
Астана
, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Дата рождения
25.05.2016
Пол
Женский
Отец
Гаврилюк Сергей Васильевич
1993 г.р.
Мать
Гаврлюк (Фадина) Анжелика Сергеевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2016
Отец:
Гаврилюк Сергей Васильевич
Мать:
Гаврлюк Анжелика Сергеевна
Астана
, Акмолинский уезд, Акмолинская область
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