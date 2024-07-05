Беляев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1931
Дата смертиПосле 2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мурманск
Смерть
После 2012