Беляев Сергей Иванович 10.07.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Сергей Иванович

Беляев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1931

Дата смерти

После 2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1931

Отец: Беляев Иван Григорьевич

Мать: Беляева (Комарова) Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева (Малухина) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева (Малухина) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева (Малухина) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева (Малухина) Александра Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Мурманск
Смерть
После 2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.