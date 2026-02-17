Ардашева (Акульшина) Анна Дмитриевна
женский, родилась 08.06.1987, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецАкульшин Дмитрий Валентинович02.09.1957 г.р.
МатьШабаева (Шабаева) Элла Миняхмятовна13.06.1960 г.р.
Супруги
Ардашев Александр Андреевич30.08.1981 г.р.
Дети
Акульшин Николай Викторович21.04.2009 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.2009
Сын: Акульшин Николай Викторович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
06.09.2022