Ардашева (Акульшина) Анна Дмитриевна 08.06.1987 — найти родственников по фамилии на Familio

Ардашева (Акульшина) Анна Дмитриевна

Автор
АА
Акульшина А.

женский, родилась 08.06.1987, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Акульшин Дмитрий Валентинович02.09.1957 г.р.
Мать
Шабаева (Шабаева) Элла Миняхмятовна13.06.1960 г.р.
Супруги
Ардашев Александр Андреевич30.08.1981 г.р.
Дети
Акульшин Николай Викторович21.04.2009 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1987

Отец: Акульшин Дмитрий Валентинович

Мать: Шабаева (Шабаева) Элла Миняхмятовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ардашев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
21.04.2009

Сын: Акульшин Николай Викторович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
06.09.2022

Муж: Ардашев Александр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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