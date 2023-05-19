Ладченко Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.04.1903
Дата смерти31.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1903
Отец: Ладченко Иван Дорофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1925
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
31.12.1943
Киев, Киевский уезд
убит при налете авиации противника Захоронение Киев, кладбище Выдубицкого Монастыря