Ладченко Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладченко Григорий Иванович

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

23.04.1903

Дата смерти

31.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1903

Отец: Ладченко Иван Дорофеевич

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
Бракосочетание
1925

Жена: Ладченко Дарья Климентьевна

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
31.12.1943
Киев, Киевский уезд
убит при налете авиации противника Захоронение Киев, кладбище Выдубицкого Монастыря
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