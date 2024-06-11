Волкоедова (Афанасьева) Мелания Павловна
Место рожденияд. Агарково
Дата рождения25.12.1883
Дата смерти06.12.1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883
Отец: Афанасьев Павел Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1912
Дочь: Параскева Симеонова
Отец ребёнка: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич
Восприемники Пётр Арефьев Дубинин и Наталья Георгиевна Чугунова.
Бракосочетание
08.11.1912
Рождение ребёнка
24.08.1914
Дочь: Волкоедов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич
Восприемник Наталья Георгиевна Волкоедова.
Рождение ребёнка
02.02.1916
Дочь: Анна Симеонова
Отец ребёнка: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.08.1918
Сын: Волкоедов Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич
Восприемники Пётр Иванов Рямской? и Наталия Георгиевна Чугунова
Смерть
06.12.1977
Похоронена в Борщёвке