Волкоедова (Афанасьева) Мелания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкоедова (Афанасьева) Мелания Павловна

Место рождения

д. Агарково

Дата рождения

25.12.1883

Дата смерти

06.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883

Отец: Афанасьев Павел Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1912

Дочь: Параскева Симеонова

Отец ребёнка: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич

Восприемники Пётр Арефьев Дубинин и Наталья Георгиевна Чугунова.
Бракосочетание
08.11.1912

Муж: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич

Рождение ребёнка
24.08.1914

Дочь: Волкоедов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич

Восприемник Наталья Георгиевна Волкоедова.
Рождение ребёнка
02.02.1916

Дочь: Анна Симеонова

Отец ребёнка: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Волкоедов Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Волкоедов Семён (Симеон) Игнатьевич

Восприемники Пётр Иванов Рямской? и Наталия Георгиевна Чугунова
Смерть
06.12.1977
Похоронена в Борщёвке

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