Евдокимов Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1853 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Евдокимов Корнилий Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Евдокимов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Евдокия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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