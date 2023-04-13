Евдокимов Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1873
Сын: Евдокимов Корнилий Иванович
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Евдокимов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно