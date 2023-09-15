Павлова (Михайлова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Михайлова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Шинеры, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

16.12.1889 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1889 ст.

Отец: Михаил Степанов

Мать: Евдокия Петрова

Шинеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1920

Сын: Степанов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Павлов Степан Павлович

Шинеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1925

Сын: Степанов Иван Степанович

Отец ребёнка: Павлов Степан Павлович

Шинеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Степан Павлович

Смерть
1980
Шинеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
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