Павлова (Михайлова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.12.1889 ст.
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1889 ст.
Отец: Михаил Степанов
Мать: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
22.02.1920
Сын: Степанов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Павлов Степан Павлович
Рождение ребёнка
10.09.1925
Отец ребёнка: Павлов Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980