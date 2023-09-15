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Елена Иванова

Место рождения

Шишково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1745

Муж: Василий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1746 ст.

Сын: Ненила Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1748 ст.

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1751 ст.

Дочь: Елена (Матрёна) Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1754 ст.

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1756 ст.

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федора Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1760

Муж: Никита Антропов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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