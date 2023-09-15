Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1745
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.10.1746 ст.
Сын: Ненила Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1748 ст.
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
21.05.1751 ст.
Дочь: Елена (Матрёна) Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1754 ст.
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1756 ст.
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федора Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
1760
Муж: Никита Антропов
Смерть
Неизвестно