Захарова Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Савинков Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Савинков Николай Андреевич
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1859 ст.
Сын: Савинков Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Савинков Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно