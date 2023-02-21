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Захарова Матрона Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Савинков Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Савинков Николай Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1859 ст.

Сын: Савинков Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Савинков Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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