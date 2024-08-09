Шека Евфимия Дмитриевна Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шека Евфимия Дмитриевна

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Григорий Никитович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.03.1890

Дочь: (Шека) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шека Григорий Никитович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Шека Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Шека Григорий Никитович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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