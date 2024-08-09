Шека Евфимия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1890
Дочь: (Шека) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шека Григорий Никитович
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Шека Григорий Никитович
Смерть
Неизвестно