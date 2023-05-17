Раткевич Виталий Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
2003
Сын: Раткевич Павел Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раткевич Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раткевич Игорь Витальевич
Мать ребёнка: Раткевич Алёна
Развод
Неизвестно
Жена: Раткевич Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана