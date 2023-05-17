Раткевич Виталий Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раткевич Виталий Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раткевич Генрих Болеславович

Мать: Раткевич Мира Ивановна

Рождение ребёнка
2003

Сын: Раткевич Павел Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раткевич Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раткевич Игорь Витальевич

Мать ребёнка: Раткевич Алёна

Развод
Неизвестно

Жена: Раткевич Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раткевич Иван Витальевич

Мать ребёнка: не указана

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