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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барибан Михаил

Отец ребёнка: Барибан Александр Семёнович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобрякова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Барибан Александр Семёнович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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