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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барибан Михаил
Отец ребёнка: Барибан Александр Семёнович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобрякова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Барибан Александр Семёнович
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край