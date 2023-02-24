(Ариска Кулакин) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ариска Кулакин) Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кулаки Демидов

Мать: ?

Смерть
1791
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