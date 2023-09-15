Чуркин Иосиф Борисов
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Чуркин Борис Стефанов
Бракосочетание
07.02.1902
Жена: Чуркина Евдокия Ильина
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
12.07.1904
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
02.04.1908
Дочь: Александра Иосифова
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
03.01.1912
Дочь: Татьяна Иосифова
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
24.02.1914
Сын: Чуркин Иван Иософов
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
11.11.1916
Дочь: Варвара Иосифова
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина
Смерть
Неизвестно