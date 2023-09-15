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Чуркин Иосиф Борисов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чуркин Борис Стефанов

Мать: Чуркина Анастасия Стефанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
07.02.1902

Жена: Чуркина Евдокия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1904

Сын: Чуркин Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1908

Дочь: Александра Иосифова

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.01.1912

Дочь: Татьяна Иосифова

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1914

Сын: Чуркин Иван Иософов

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1916

Дочь: Варвара Иосифова

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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