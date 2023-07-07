Пасненкова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасненкова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1926

Дочь: Афонина Ираида Семёновна

Отец ребёнка: Пасненков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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