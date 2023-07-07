Пасненкова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1926
Дочь: Афонина Ираида Семёновна
Отец ребёнка: Пасненков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно