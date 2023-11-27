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(Матвейчук) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Матвейчук Степан

Мать: ?

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