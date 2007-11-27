Смиренникова Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиренникова Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2007

Отец: Смиренников Александр Викторович

Мать: Смиренникова Татьяна Сергеевна

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