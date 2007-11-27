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Смиренникова Лидия Александровна
Смиренникова Лидия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2007
Пол
Женский
Отец
Смиренников Александр Викторович
1995 г.р.
Мать
Смиренникова Татьяна Сергеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2007
Отец:
Смиренников Александр Викторович
Мать:
Смиренникова Татьяна Сергеевна
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