Суздальцева (Трофимова) Ирина Кирилловна
Место рожденияСемёновка
Дата рождения1857 ст.
Дата смерти07.09.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Суздальцев Панфил Фёдорович
Отец ребёнка: Суздальцев Фёдор Акинфеевич
Бракосочетание
18.08.1885 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.
Дочь: (Суздальцева) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Суздальцев Фёдор Акинфеевич
Рождение ребёнка
13.02.1888 ст.
Сын: Суздальцев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Суздальцев Фёдор Акинфеевич
Рождение ребёнка
08.05.1891 ст.
Сын: Суздальцев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Суздальцев Фёдор Акинфеевич
Смерть
07.09.1892 ст.
От холеры.