Суздальцева (Трофимова) Ирина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Трофимова) Ирина Кирилловна

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

07.09.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Суздальцев Панфил Фёдорович

Отец ребёнка: Суздальцев Фёдор Акинфеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.08.1885 ст.

Муж: Суздальцев Фёдор Акинфеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1886 ст.

Дочь: (Суздальцева) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Суздальцев Фёдор Акинфеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1888 ст.

Сын: Суздальцев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Суздальцев Фёдор Акинфеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1891 ст.

Сын: Суздальцев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Суздальцев Фёдор Акинфеевич

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.09.1892 ст.
Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
От холеры.

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