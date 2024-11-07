Лопатина (Никитина) Наталья Парфирьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1893 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1894
Сын: Лопатин Терентий Аверкиев
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев
Рождение ребёнка
29.11.1895
Сын: Лопатин Николай Аверианов
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев
Рождение ребёнка
23.11.1897
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев
Рождение ребёнка
07.04.1899
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лопатина Агафья Аверкиева
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев
Рождение ребёнка
23.07.1903
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев
Рождение ребёнка
24.11.1905
Дочь: Лопатина Екатерина Аверкиева
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев
Рождение ребёнка
20.01.1907 ст.
Дочь: Лопатина Ксения Аверкиева
Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно