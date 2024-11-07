Лопатина (Никитина) Наталья Парфирьева Около 1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Никитина) Наталья Парфирьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1893 ст.

Муж: Лопатин Аверкий Васильев

Рождение ребёнка
21.10.1894

Сын: Лопатин Терентий Аверкиев

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев

Рождение ребёнка
29.11.1895

Сын: Лопатин Николай Аверианов

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев

Рождение ребёнка
23.11.1897

Сын: Лопатин Андрей Аверкиев

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев

Рождение ребёнка
07.04.1899

Сын: Лопатин Антоний Аверкиев

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лопатина Агафья Аверкиева

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев

Рождение ребёнка
23.07.1903

Сын: Лопатин Иван Аверкиев

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев

Рождение ребёнка
24.11.1905

Дочь: Лопатина Екатерина Аверкиева

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев

Рождение ребёнка
20.01.1907 ст.

Дочь: Лопатина Ксения Аверкиева

Отец ребёнка: Лопатин Аверкий Васильев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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