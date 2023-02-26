Агрипина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти01.08.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Невчева Наталья Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Алексеев
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Виктор Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Алексеев
д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
01.08.1848
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия