Агрипина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

01.08.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Невчева Наталья Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Алексеев

д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Виктор Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Алексеев

д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
01.08.1848
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
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