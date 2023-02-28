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Шаманин Матвей Дмитриевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

12.05.1779 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Шаманин Дмитрий Никитич

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1771

Жена: Некрасова Ирина Семёновна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1772

Сын: Шаманин Семён Матвеевич

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.09.1775 ст.

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.04.1778 ст.

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
12.05.1779 ст.
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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