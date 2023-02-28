Шаманин Матвей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти12.05.1779 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Шаманин Дмитрий Никитич
Мать: не указана
Место жительства
1763
Бракосочетание
До 1771
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1772
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
29.09.1775 ст.
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
16.04.1778 ст.
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна
Смерть
12.05.1779 ст.