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Stewart Murdoch

Место рождения

Dunreath

Дата рождения

09.12.1362

Дата смерти

24.05.1425

Пол

Мужской

Отец

Около 1340 г.р.

Мать

Около 1334 г.р.

Жена

1368 г.р.

Дети

Около 1400 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1362

Отец: Stewart Robert

Мать: Graham Margaret

Dunreath
Работа или профессия
Около 1389
Served as Justiciar North of the Forth
unknown
Бракосочетание
Между 17.02.1392 и 08.11.1392

Жена: Lennox Isabel

Рождение ребёнка
Около 1400

Сын: Stewart Seamas (James) Mór

Мать ребёнка: Lennox Isabel

Duke Murdoch's Castle
Работа или профессия
1420
Inherited the Dukedom of Albany
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
2nd Duke of Albany, Duke of Albany, Murdoch, Duke of Albany & Govenor of Scotland
Смерть
24.05.1425
Stirling Castle
Похороны
Неизвестно
Church of the Black Friars
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