Stewart Murdoch
Место рожденияDunreath
Дата рождения09.12.1362
Дата смерти24.05.1425
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1362
Отец: Stewart Robert
Мать: Graham Margaret
Dunreath
Работа или профессия
Около 1389
Served as Justiciar North of the Forth
unknown
Бракосочетание
Между 17.02.1392 и 08.11.1392
Жена: Lennox Isabel
Рождение ребёнка
Около 1400
Сын: Stewart Seamas (James) Mór
Мать ребёнка: Lennox Isabel
Duke Murdoch's Castle
Работа или профессия
1420
Inherited the Dukedom of Albany
unknown
Работа или профессия
Неизвестно
2nd Duke of Albany, Duke of Albany, Murdoch, Duke of Albany & Govenor of Scotland
Смерть
24.05.1425
Stirling Castle
Похороны
Неизвестно
Church of the Black Friars