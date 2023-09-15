Скуратов Федор Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Скуратова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Скуратова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Поручитель
1828
Свидетель в браке Мина Скуратов, Однодворец 1811- и Прасковья (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1811-
Поручитель
1828
Свидетель в браке Карп Перов, Однодворец 1809- и Дарья Свиридова, Однодворка 1808-
Рождение ребёнка
1829
Сын: Скуратов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Скуратова Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Поручитель
1832
Свидетель в браке Дмитрий Перов, Однодворец 1813- и Прасковья (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1814-
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Скуратова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Поручитель
1834
Свидетель в браке Архип Неретин, Однодворец 1814-1841 и Федосья Микульшина, Однодворка 1816-
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Скуратова Феоктиста Федоровна
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Поручитель
1837
Свидетель в браке Леонтий Свиридов, Однодворец 1817- и Екатерина Безсонова, Однодворка 1817-1894
Поручитель
1838
Свидетель в браке Петр Перов, Однодворец 1816- и Акулина Безсонова, Однодворка 1819-
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Скуратов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Поручитель
1843
Свидетель в браке Иван Ртищев, Однодворец 1824- и Гликерия Свиридова, Однодворка 1826-
Рождение ребёнка
1844
Сын: Скуратов Леонтий Федорович
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Поручитель
1844
Свидетель в браке Кузьма Скуратов, Однодворец 1794- и Анастасия (Девичья фамилия неизвестна) 1817-1846
Поручитель
1845
Свидетель в браке Иван Чернышов, Однодворец 1825-1897 и Анастасия Полянская, Однодворка 1828-
Рождение ребёнка
1847
Сын: Скуратов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Скуратова Василиса Максимовна
Поручитель
1850
Свидетель в браке Андрей Чернышов 1830- и Васса Скуратова, Однодворка 1833-
Поручитель
1854
Свидетель в браке Никифор Чернышов, Однодворец 1836- и Мария Бабина, Однодворка 1837-
Поручитель
1858
Свидетель в браке Семен Перов, Государственный крестьянин 1839- и Евдокия Епихина, Крестьянка 1835-
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно