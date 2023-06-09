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Скуратов Иван Федорович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Скуратов Федор Ермолаевич

Мать: Скуратова Василиса Максимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.01.1858

Жена: Скуратова Домна Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Исаак Перов, Однодворец 1801- , Леонтий Свиридов, Однодворец 1817- Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанс... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Скуратова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Скуратова Домна Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1859
Свидетель в браке Емельян Свиридов, Однодворец 1841- и Татьяна Микульшина, Крестьянка 1839-
Рождение ребёнка
1862

Сын: Скуратов Степан Иванович

Мать ребёнка: Скуратова Домна Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Скуратов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Скуратова Домна Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Скуратов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Скуратова Домна Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1886
Свидетель в браке Николай Полянский, Крестьянин 1860- и Прасковья Микульшина, Крестьянка 1864-
Смерть
Неизвестно