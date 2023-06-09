Скуратов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
21.01.1858
Жена: Скуратова Домна Ивановна
свидетели : Исаак Перов, Однодворец 1801- , Леонтий Свиридов, Однодворец 1817- Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанс... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Скуратова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Скуратова Домна Ивановна
Поручитель
1859
Свидетель в браке Емельян Свиридов, Однодворец 1841- и Татьяна Микульшина, Крестьянка 1839-
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Скуратова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Скуратов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Скуратова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Скуратова Домна Ивановна
Поручитель
1886
Свидетель в браке Николай Полянский, Крестьянин 1860- и Прасковья Микульшина, Крестьянка 1864-
Смерть
Неизвестно