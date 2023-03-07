Носов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Носов Федор Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Жена: Носова Феодосия Сергеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Носова Феодосия Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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