Носов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Носов Федор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Жена: Носова Феодосия Сергеева
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Носова Феодосия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно