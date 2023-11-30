Севостьянова (Кошелева) Просковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1827
Дата смерти17.08.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1827
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Севостьянов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1852
Дочь: Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Севостьянов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1857
Сын: Севостьянов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Севостьянов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
09.05.1859
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Севостьянов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1900
Причина смерти: По старости