Севостьянова (Кошелева) Просковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Кошелева) Просковья Андреевна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.10.1827

Дата смерти

17.08.1900

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1827

Отец: Кошелев Андрей Петрович

Мать: Кошелева Евгения Дмитриевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Севостьянов Василий Николаевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1852

Дочь: Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Севостьянов Василий Николаевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1857

Сын: Севостьянов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Севостьянов Василий Николаевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1859

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Севостьянов Василий Николаевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Василий Николаевич

Смерть
17.08.1900
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: По старости
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