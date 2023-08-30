Закревская Альбина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревская Альбина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1949

Отец: не указан

Мать: Огородникова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.05.1967

Дочь: Дедюхина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.07.1978

Дочь: Потапова Светлана Фёдоровна

Отец ребёнка: Закревский Федор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закревский Федор Фёдорович

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