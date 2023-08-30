Закревская Альбина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.05.1967
Дочь: Дедюхина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.07.1978
Дочь: Потапова Светлана Фёдоровна
Отец ребёнка: Закревский Федор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно