Алиев Али — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Али

Алиев Али

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Шукюр Товокулевич

Мать ребёнка: Алиева Хейранса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Ахад Алиевич

Мать ребёнка: Алиева Хейранса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Дадаш Алиевич

Мать ребёнка: Алиева Хейранса

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.