Илющенко (Калашникова) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1878 ст.
Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев
Рождение ребёнка
04.11.1880 ст.
Сын: Илющенко Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.
Дочь: Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев
Рождение ребёнка
15.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев
Рождение ребёнка
30.01.1894 ст.
Сын: Илющенко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев
Рождение ребёнка
26.09.1896 ст.
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев
Смерть
Неизвестно