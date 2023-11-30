Илющенко (Калашникова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илющенко (Калашникова) Параскева Петровна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1878 ст.

Муж: Илющенко Пётр 1 Васильев

Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
14.10.1879 ст.

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев

Рождение ребёнка
04.11.1880 ст.

Сын: Илющенко Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев

Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.

Дочь: Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев

Рождение ребёнка
15.01.1889 ст.

Сын: Илющенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Илющенко Тихон Петрович

Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев

Рождение ребёнка
30.01.1894 ст.

Сын: Илющенко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев

Рождение ребёнка
26.09.1896 ст.

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илющенко Андрей Петрович

Отец ребёнка: Илющенко Пётр 1 Васильев

Смерть
Неизвестно
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