Рыжева Авдотья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Рыжев Евсей Иванов
Отец ребёнка: Рыжев Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Рыжева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Рыжев Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Рыжев Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Рыжев Иван Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжев Иван Фадеевич
Смерть
После 1858 ст.