Рыжева Авдотья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжева Авдотья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Рыжев Евсей Иванов

Отец ребёнка: Рыжев Иван Фадеевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Рыжева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Рыжев Иван Фадеевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Рыжев Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Рыжев Иван Фадеевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Рыжев Иван Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжев Иван Фадеевич

Смерть
После 1858 ст.
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