сеферова(Хорозова) (хорозова) ева савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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сеферова(Хорозова) (хорозова) ева савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Магдасиева екатерина

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сеферов иван

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Рождение ребёнка
1866

Сын: Сеферов павел петрович

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Рождение ребёнка
1868

Сын: Сеферов карп петрович

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Закиева анна петровна

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Альянаки наталия петровна

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Магдасиев юлия петровна

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеферов Петр

Смерть
1877
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