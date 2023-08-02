сеферова(Хорозова) (хорозова) ева савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Магдасиева екатерина
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сеферов иван
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Закиева анна петровна
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Альянаки наталия петровна
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Магдасиев юлия петровна
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеферов Петр
Смерть
1877